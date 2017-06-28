Alanya'da kadın girişimciler için yarışma düzenleniyor

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kadın Girişimciler Kurulu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ev kadınları için yarışma düzenliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nin her yıl il genelinde düzenlediği kadın girişimciler yarışmasının ilçelerde de yapılması düşüncesi ile Alanya yerelinde ağırlıkta ev eksenli üretim yapan kadınların katılımı ile yarışma düzenlenecek. ALTSO ile TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışma bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. ALTSO ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Alanya yerelinde ağırlıkta ev eksenli üretim yapan kadınların katılımı ile kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınların ticarette çok daha fazla söz sahibi olabilmelerine imkân tanımak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışma bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Yarışmaya, evde üretim yaparak ürünlerinin satışını gerçekleştiren tüm ev kadınları katılabilecek. Söz konusu yarışmada evde üretilen ve pazarlanabilen ürünler (gıda ürünleri hariç) dikkate alınacak. Geçmiş yıllarda İl genelinde yapılan kadın girişimciler yarışmalarında dereceye giren yarışmacıların da dereceye girdikleri ürünlerden farklı olmak koşulu ile başvuruları kabul edilecek. Bununla birlikte, İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin başvuruları kabul edilmeyecek.

BAŞVURU

Başvuru formu doldurularak ürün ve faaliyetleri ile ilgili belge veya ürün örnekleri ile birlikte yarışmaya katılan her ürün/dosya, başvuru formu ve bunların paketlendiği kapalı paket veya zarf şeklinde teslim edilecek.

SON TESLİM TARİHİ

Ürün ve dosyaların 30 Haziran Cuma günü saat 17.30’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

DEĞERLENDİRME

Başvurular seçici kurul tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Ürünün özgünlüğü

- Ürünün yarattığı ekonomik fayda

- Ürünün yarattığı toplumsal fayda

- Girişimcinin ürün geliştirme düzeyi

- Girişimcinin ürün geliştirilirken müşterilerle, kurumlarla işbirliği yapılması

ÖDÜLLER:

Birinciye 1.500

İkinciye 1.000

Üçüncüye 500 TL

Ayrıca dereceye giren yarışmacılara ürünlerini sergilemeleri için Alanya Belediyesi’nin göstereceği yerde ücretsiz stant tahsis edilecek.

Detaylı Bilgi İçin:

ALTSO Meslek Komiteleri Şube Müdürlüğü 1. Kat

Zahide Deniz Tel: (0 242) 512 16 97 – Dâhili 102