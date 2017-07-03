Alanya'da Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası’na ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Ramazan Ayı içinde devam eden çalışmalar sonucu yolun 12 kilometresinde çalışmalar tamamlandı, kalan 2 kilometrelik bölümün ise bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

TÜREL’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Bölge sakinleri ve yol üzerinde işletmesi bulunan vatandaşlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Alanya’da yaz aylarında birçok yerli ve yabancı vatandaşın kullandığı bu yol, eğer Büyükşehir olmasaydı sıcak asfalt görmezdi” diyen bölge sakinleri, “Yolumuz kaymak gibi oldu. İyi ki Büyükşehir var. İyi ki hizmetin ustası olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel var” diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.

'KONFORLU BİR YOL OLDU'

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Kırsal alanlardaki asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Dere, Türktaş, Mahmutseydi ve Gedevet Yaylası yolu da özellikle yaz aylarında çok kullanılan bir yol. Burayı sadece yerleşik vatandaşlarımız değil, yerli ve yabancı turistler de kullanıyor. Bu nedenle yolu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Artık vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir şekilde bu yoldan yararlanacak" dedi.