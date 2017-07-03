Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100732
ALTIN
140.083
DOLAR
3.5515
STERLIN
4.5932
EURO
4.0385
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Alanya'da Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı

Alanya’ya 20 kilometre uzaklıkta olan ve yaz aylarında yerleşik halkın yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı

Alanya'da Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı

Alanya’ya 20 kilometre uzaklıkta olan ve yaz aylarında yerleşik halkın yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:32
Alanya'da Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplandı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası’na ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Ramazan Ayı içinde devam eden çalışmalar sonucu yolun 12 kilometresinde çalışmalar tamamlandı, kalan 2 kilometrelik bölümün ise bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.
TÜREL’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Bölge sakinleri ve yol üzerinde işletmesi bulunan vatandaşlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Alanya’da yaz aylarında birçok yerli ve yabancı vatandaşın kullandığı bu yol, eğer Büyükşehir olmasaydı sıcak asfalt görmezdi” diyen bölge sakinleri, “Yolumuz kaymak gibi oldu. İyi ki Büyükşehir var. İyi ki hizmetin ustası olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel var” diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.
'KONFORLU BİR YOL OLDU'
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Kırsal alanlardaki asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Dere, Türktaş, Mahmutseydi ve Gedevet Yaylası yolu da özellikle yaz aylarında çok kullanılan bir yol. Burayı sadece yerleşik vatandaşlarımız değil, yerli ve yabancı turistler de kullanıyor. Bu nedenle yolu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Artık vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir şekilde bu yoldan yararlanacak" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.07.2017 16:39
Anahtar Kelimeler:
AsfaltMenderes TürelAlanya Gedevet YaylasıAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dim Web TV Alanya HABER BÜLTENİ
Dim Web TV Alanya HABER BÜLTENİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Alanya'ya geliyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Alanya'ya geliyor
Alanya'da küçük Begüm'ün hayata dönüş mucizesi
Alanya'da küçük Begüm'ün hayata dönüş mucizesi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals