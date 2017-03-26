Alanya'da engeller bir kez daha aşıldı

140 bitki çeşidinin olduğu alanda yürüyüş yapan grup, çeşitli hayvanları da inceleme fırsatı buldu. Zihinsel engelli çocuklar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve uzman personeller eşliğinde yaşlarına ve engel oranlarına göre at ve midilli turu yaparak gönüllerince bir gün geçirme fırsatı buldu.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Zihinsel engelli çocuklar ve anneleri, Aromatik Cennet Vadisi içerisinde ormanlık alana 50 fıstık çamı fidanını dikerek, 21-26 Mart Orman Haftasını kutladı. Uygulamalı olarak ağaç diken engelli çocuklara ormanların önemi aktarıldı. Programdan memnun kalan engelli birey ve yakınları Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.