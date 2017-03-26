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Alanya'da engeller bir kez daha aşıldı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği program kapsamında zihinsel engelli çocuklar ve anneleri, Aromatik Cennet Vadisi’nde kahvaltı yaparak alanı gezdi.

Alanya'da engeller bir kez daha aşıldı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği program kapsamında zihinsel engelli çocuklar ve anneleri, Aromatik Cennet Vadisi’nde kahvaltı yaparak alanı gezdi.

26 Mart 2017 Pazar 23:31
Alanya'da engeller bir kez daha aşıldı
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140 bitki çeşidinin olduğu alanda yürüyüş yapan grup, çeşitli hayvanları da inceleme fırsatı buldu. Zihinsel engelli çocuklar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve uzman personeller eşliğinde yaşlarına ve engel oranlarına göre at ve midilli turu yaparak gönüllerince bir gün geçirme fırsatı buldu.
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Zihinsel engelli çocuklar ve anneleri, Aromatik Cennet Vadisi içerisinde ormanlık alana 50 fıstık çamı fidanını dikerek, 21-26 Mart Orman Haftasını kutladı. Uygulamalı olarak ağaç diken engelli çocuklara ormanların önemi aktarıldı. Programdan memnun kalan engelli birey ve yakınları Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiSosyal Yardım İşleri MüdürlüğüCennet Vadisi
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