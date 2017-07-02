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Alanya'da buz yarışıyla serinlediler

Alanya'da 45 derece sıcaktan bunalan tatilcileri serinletmek için otellerde buz yarışmaları düzenlendi

Alanya'da buz yarışıyla serinlediler

Alanya'da 45 derece sıcaktan bunalan tatilcileri serinletmek için otellerde buz yarışmaları düzenlendi

02 Temmuz 2017 Pazar 13:24
Alanya'da buz yarışıyla serinlediler
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KESTEL Bölgesi'nde bulunan Club Paradiso Otel'de tatilciler için buzlu yarışma yapıldı. Havuzu dolduran yaklaşık 250 turist suya atılan buz kalıplarıyla serinletildi. Büyük buz kalıplarının yerleştirildiği havuz başında yarışma yapıldı. Yarışmaya katılan tatilciler buzun üzerinde en uzun süre oturma, buz kalıplarıyla kayma yarışması yaptı. Buz kalıplarıyla yapılan yarışmada turistler serinlerken renkli görüntüler oluştu.

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Havuzdaki buz yarışmalarına katılan Alman 17 yaşındaki Selina Vrye, ülkesinden uçağa bindiği sırada Almanya'da yağmur yağdığını ve sıcaklığın ortalama 19 derece olduğunu söyledi. Alanya'ya geldiğinde aradaki sıcaklık farkını hissettiğini belirten Vrye, "Alanya'ya ilk tatile geldiğimiz zaman sıcaklık ülkeme göre yüksek ama normal sayılabilirdi. Fakat son 2 gündür aşırı sıcak. Duyduğumuza göre daha da artacakmış. Animasyon ekibinin buz kütleleri üzerine oturarak yaptıkları yarış soğuktu, fakat bizi bir anda serinletti. Çok hoşuma gitti, çok eğlendim" dedi.

"SICAKTA BUZLA BULUŞMAK MUHTEŞEM"

Rus 30 yaşındaki Lena Blajenkova, tatil için ilk kez geldiği Alanya'yı çok sıcak bulduğunu söyledi. Tatilinin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Blajenkova, "Buz etkinliğine katıldım. Biraz üşüdüm fakat çok eğlendim, çok mutlu oldum. Bir Rus olarak soğuğa ve buza alışığım ama bu sıcakta buzla buluşmak muhteşem" diye konuştu.

"MÜŞTERİLER MEMNUN"

Otelin genel müdürü Mehmet Dahaoğlu, son günlerde bunaltıcı sıcaklıkta müşterilerini serinletmek için eğlenceli bir yol seçtiklerini söyledi. Alanya Tanıtım Vakfı'nın başkan yardımcılığını da yürüttüğünü hatırlatan Dahaoğlu, şöyle dedi: 

"Yıllardır yurt dışındaki fuarlara katılarak ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz ama turist Alanya'ya geldiğinde iş bitmiş olmuyor. Burada da en iyi şekilde ağırlanması gerekiyor. Buna 'Yerinde tanıtım' diyoruz. Hazır birkaç gündür de bunaltıcı sıcaklık varken biz de böyle bir etkinliğin güzel olabileceğini düşündük. Müşteriler tarafından çok beğenildi ve hemen kendi sosyal medya hesaplarından paylaştılar."

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