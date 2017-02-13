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Alanya'da bugün 22 dakikada bir nikah

Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da 'Sevgililer Günü'nü kutlayacak çiftleri hediye telaşı sardı. Bu özel günde nikah masasına oturmak isteyen 22 çift ise Alanya Belediyesi Nikah Dairesi’nden gün aldı

Alanya'da bugün 22 dakikada bir nikah

Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da 'Sevgililer Günü'nü kutlayacak çiftleri hediye telaşı sardı. Bu özel günde nikah masasına oturmak isteyen 22 çift ise Alanya Belediyesi Nikah Dairesi’nden gün aldı

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:34
Alanya'da bugün 22 dakikada bir nikah
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Erkan UYSAL

ALANYA esnafı 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazır. Kötü geçen turizm sezonun ardından ölü sezonda işletmesini siftahsız kapatan pek çok esnaf, 14 Şubat hazırlıklarını tamamladı. Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar da başlatan esnaf, Alanya halkını, sevdiklerini bu özel günde mutlu etmek isteyenleri bekliyor. Öte yandan 14 Şubat’ta nikah masasına oturmak isteyen 22 çift, Alanya Belediye Evlendirme Dairesi’nden gün aldı. Bu özel günde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah dairesinin yolunu tutacak. Bugün Alanya Nikah Dairesi'nde ortalama her 22 dakikada bir çift nikah masasına oturacak. 
GÜÇ TİMSALİ PIRLANTA
Kent Kuyumculuk Sahibi Ali Keskin,'Sevgililer Günü' nedeniyle indirim kampanyası başlattıklarını söyledi. Keskin, "Pırlanta bir kadının gücünü gösteriyor. Vatandaşlardan yoğun bir talep görüyoruz. Vatandaşların artık bu günü özel bir gün olarak kabullendiğini görüyoruz. 'Sevgililer Günü' nedeniyle pırlanta, altın ve saatlerde büyük indirimler yaptık. Altında yüzde 30'a, pırlantada yüzde 50'ye, saatlerde yüzde 60-70'e varan indirimlerimiz var. Tüm sevgilileri bekliyoruz" dedi.
'YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'
Orkide Uluslararası Çiçekçilik sahibi Muhammet Çıbık da "14 Şubat 'Sevgililer Günü' hazırlıklarına başladık. 3 bin 500 civarında kırmızı ve beyaz güllerimiz, casablanca, orkidelerle birlikte hazırlıklara başladık. Vatandaşların ilgisi şu an çok yok ama yarın (bugün) yoğunluk bekliyoruz.
'GÜL FİYATLARI 5-15 TL ARASINDA'
Kırmızı gül başta olmak üzere çok sayıda çeşide sahibiz. Tüm sevgilileri Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan işyerimize bekliyoruz. Tüm sevgililerin çiçeklerini ilgi ve itinayla hazırlayacağız. Gül fiyatları bu sene soğuklar ve don olayının yaşanmasından dolayı biraz yüksek seyrediyor. Her sene gül fiyatları 5-15 TL arasında değişiyor. Diğer çiçeklerin fiyatlarında çok değişiklik yok" diye konuştu.   

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSevgililer GünüAlanya Belediyesi Nikah Dairesi
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