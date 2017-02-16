Alanya'da bu yola dikkat!

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı ve 56 milyon TL'ye mal edileceği açıklanan Telekom ve Ticaret Lisesi Katlı Kavşak Projesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla ilerlerken, Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, ulaşım için halk arasında "Çevreyolu" olarak bilinen Keykubat Bulvarı'nı kullanan araç sürücülerini uyardı. Güney, "Ticaret Lisesi Kavşağı'nda süren çalışmalardan dolayı köprünün ayaklarına denk gelen su borularının yerlerini değiştirmeye başladık. Bu çalışma sebebiyle 17 Şubat Cuma günü (yarın) akşama kadar Hacet Kavşağı'ndan gelip Çevreyolu'na bağlanan tali yolun Çevreyolu'na bağlanma noktası trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanan sürücülerimizin bilgisine sunarız" dedi.