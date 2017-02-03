Alanya'da bir garip organizasyon

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Bisiklet 1. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda 65'i yabancı 640 sporcu ter döktü.

Bisiklet sezonun ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in startı ile başladı. Yarışın diğer startlarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. Yarışlara yıldız (a) erkekler kategorisinde 113, büyük kadınlar kategorisinde 26, genç kadınlar kategorisinde 15, genç erkeklerde 79, büyük erkeklerde171, master erkeklerde 101, yıldız (b) erkeklerde 92 ve yıldız kadınlarda 43 olmak üzere 640 sporcu katılıyor. Yarışlar bugün saat 09.00’da anıt önünde master erkekler startı ile başlayacak. Grand Kaptan Otel önünden dönüş ile anıt önünde bitiş gerçekleşecek. Yarın ise, anıt önünde başlayan yarışlar Yalı Taksi Kavşağı’ndan dönülerek anıt önünde son bulacak. Bugün ve yarın 07.00 ile 18.00 arası Atatürk Caddesi belirtilen güzergâhlar arası trafiğe kapalı olacak. 3 gün sürecek yarışların kentin en işlek caddesi olan merkezde yapılması ve iş günü başlaması ise vatandaşlar için çile oldu. Çevreyolunda değişen trafik akışından sonra kent merkezinde de üç gün süreyle yolların kullanılamayacak olması yarışın planlaması ve parkur konusunda eleştirilere yol açtı.