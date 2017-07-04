Alanya'da bazı bölgelerde su kesintisi devam ediyor

ARIZANIN devam etmesi üzerine ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal açıklamada bulundu. Uysal'ın açıklaması şöyle:

Maalesef dün öğlen saatlerinde 25 metrelik yol üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Alanya Çevreyolu altında su kesintisi yaşanmış ve saat 17:00 de arıza giderilerek hatta su verilmişti. Ancak bu sabah saat 06:30 da bazı bölgelerde gece gelen suyun kesildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ana hat üzerinde bulunan 300 lük vananın dilinin düştüğü ve kendi kendini kapattığı görülmüştür. Ekiplerimiz müdahale başlamış olup en kısa sürede sorunun çözmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.