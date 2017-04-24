Alanya'da başkana teşekkür ziyareti

Şerife ÇOBAN

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak için Alanya’nın kardeş şehirleri Litvanya'nın Silute ve Trakai ile Polonya'nın Wodzislaw Slaski şehirlerinden gelen toplam 45 kişilik öğrenci ve öğretmen, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Meclis Salonu’nda yapılan organizasyonda konuşan Başkan Yücel, öğrencilere Türk ve Alanya kültürü hakkında bilgi verdi. Alanya’nın çok kültürlü, çok dilli bir şehir olduğuna değinen Belediye Başkanı Yücel, birlik ve hoşgörü kültürü üzerine örnekler sundu. Misafir öğrenciler ise, Alanya’da olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Yücel’e böyle bir dostluk köprüsü kurduğu için teşekkür ettiler. Ziyaret karşılıklı hediye alış verişiyle sona erdi.