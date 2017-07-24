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Alanya'da 'asfalt' rekabeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin asfalt rekabeti tabelalara yansıdı

Alanya'da 'asfalt' rekabeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin asfalt rekabeti tabelalara yansıdı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 01:01
Alanya'da 'asfalt' rekabeti
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ALANYA'NIN kırsal mahalle ve yaylalarını birbirine bağlayan yollarında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin asfalt rekabeti tabelalara böyle yansıyor. Vatandaş "Belediyeler rekabet ediyor, halk kazanıyor" diyor.

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Ntalya Büyükşehir BelediAlanya BelediyesiAsfaltRekabet
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Hamit durnaci 1 gün önce

Keske rekabet bir de hasbahce mahallesine gelse. Sanki orasi unutuldu toz toprak yollardan yurumeye calisiyor halk

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