 Alanya'da 23 Nisan heyecanı

HÜKÜMET Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlama törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, siyasiler, idari birim amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programa Alanya’nın kardeş şehirlerinden gelen öğrenciler de katıldı. Milli Eğitim Müdürü Er'in anıta çelenk sanmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşının okunmasıyla sürdü. Buradaki programın sona ermesinin ardından iskeledeki Şelale Meydanı'na geçildi. Buradaki programa Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da katıldı. Program tekrar saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu Müdürü Tevfik Kayabaşlı, "Dünyada çocuklara bayram eden tek devlet Türkiye. Çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Bir öğrenci tarafından İstiklal marşının okunmasıyla süren program, şiirler okunması, halk oyunları, anaokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.