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Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!

CHP Alanya İlçe Teşkilatı, 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Adalet Mitingi için Cumartesi günü yola çıkıyor

Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!

CHP Alanya İlçe Teşkilatı, 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Adalet Mitingi için Cumartesi günü yola çıkıyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:50
Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, CHP olarak 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacaklarını anımsattı. Türkiye'de adalet isteyen tüm Alanyalıları İstanbul'a davet eden Karagöz, "9 Temmuz Pazar günü Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına ve Adalet Mitingi'ne katılmak isteyenler, 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 12.00'ye kadar CHP İlçe Teşkilatı'na isimlerini yazdırabilir. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da parti binamızın önünden araç kaldırılacaktır. Ülkesinde adaleti isteyen tüm halkımıza duyurulur" dedi.

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Alanya Chp Ilçe TeşkilatıAvukat Mehmet Can KaragözAdalet Yürüyüşü
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