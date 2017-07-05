Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, CHP olarak 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacaklarını anımsattı. Türkiye'de adalet isteyen tüm Alanyalıları İstanbul'a davet eden Karagöz, "9 Temmuz Pazar günü Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına ve Adalet Mitingi'ne katılmak isteyenler, 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 12.00'ye kadar CHP İlçe Teşkilatı'na isimlerini yazdırabilir. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da parti binamızın önünden araç kaldırılacaktır. Ülkesinde adaleti isteyen tüm halkımıza duyurulur" dedi.