Alanya BİL Koleji öğrencilerini bekliyor

TÜRKİYE'DE eğitim camiasına öncülük eden BİL Okulları Alanya Koleji, ayrıcalıklı eğitim sistemi ve güçlü akademik kadrosu ile yeni eğitim öğretim yılında anasınıfı öğrencileri ile de buluşmaya hazır. Çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek adına teknolojik yeniliklere uyumlu şekilde tasarlanan BİL Alanya Koleji Anasınıfı, “Yaşama en iyi başlangıç” yeri olarak velilerin tercih adresi oldu. Yeni Alanya Gazetesi olarak BİL Alanya Koleji Anasınıfı Bölümü Başkanı Deniz Vural ile anaokulunda uygulanacak eğitim sistemi üzerine konuştuk. Çağdaş eğitim yöntemleri ile desteklenmiş BİL Alanya Koleji, anasınıfında uygulanacak olan eğitim sistemine dair tüm sorularımızı içtenlikle cevapladı. İşte o sohbetten öne çıkanlar:

'BİL'İN FARKINI HİSSEDECEKLER'

- Anasınıfı okul öncesi yaşama atılan ilk adım. Dolayısıyla çocuğun ilkokula başladığında bilgiyi kolay öğrenmesi için edinilen becerilerin kazanıldığı, gelişimlerinin desteklendiği bir yer. Veliler neden Alanya BİL Koleji Anasınıfı’nı tercih etmeli, anlatır mısınız?

- Velilerin çocuklarını BİL Alanya Koleji Anasınıfı'na teslim etmeleri için çok neden var. Her anne-baba çocuğu için en iyisi olsun en iyi eğitimi alsın ister kuşkusuz. Onun hayatını etkileyecek yanlış bir karar vermemeye çalışırken de kendilerini ağır bir sorumluluk altında hissederler. Böyle bir durumda yapmaları gereken önceliklerine karar vermektir. Çocuğunun mutlu, çok yönlü, kendiyle barışık, yeteneklerinin bilincinde olarak yetişmesi, ders başarısını hayat başarısına taşıması önemlidir. Bu süreçte okula mutlu gitmesini sağlayacak, bireysel farklılıklarının ve yeteneklerini keşfedebileceği, herkesin onu ismiyle tanıyıp ilgi göstereceği, yani birey olacağı, öğretmenlerinin birer eğitim koçu niteliğinde görev yaptığı, öğrencilerinin sınırsız hayallerinin hayat bulacağı kadar büyük ancak her öğrencisini derinlemesine tanıyabilecek kadar, küçük olan BİL Alanya Anasınıfı tam da anlatmış olduğum doğru eğitim sistemi tarifine uyuyor. Ben çok eminim Alanya BİL’e kayıt yaptıran tüm velilerimiz bir dönem sonra, 'İyi ki çocuğumu BİL’e göndermişim' diyecek.

'BİLİNÇLİ BİR BİREY OLACAK'

- Peki BİL Alanya Koleji Anasınıfı'nın bir çocuğa kazandırdıkları neler olacak?

- Ben size bir çocuğun kazanımlarını ana başlıklar halinde hemen söyleyeyim. Çocuklarımız Bil Koleji’nde canlı bir sosyal yaşam içinde, bağımsız davranabilme gücüne sahip, yaşadığı toplum ve grupla uyumlu, araştıran, öğrenen, merak eden, edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözen, hobileri, becerileri ile çok yönlü, başarı motivasyonu yüksek, doğaya, çevresine ve başkalarına saygılı, kendisinin değerini ve önemini bilen, iç disiplinine sahip ve sorumluluklarının farkında, yaratıcı, özgüvenli çocukların yetişmesinde ailelerle işbirliği içinde onların en değerli varlıklarının, yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazır gerekli becerilerle donanmış bireyler olması için uygun eğitim ortamını sağlamış bulunmaktayız.

'MUTLU BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

- Peki tek cümle ile toparlarsak, nasıl bir ortamda nasıl çocuklar yetiştirmeyi düşünüyorsunuz?

- Çocukların sevgi dolu, güvenli bir ortamda, sosyal grup içerisinde kendilerini mutlu hissetmeleri, kendisine ve çevresine duyarlı, özgüvenli, sorumluklarının bilincinde bireyler olmalarını hedefliyoruz.

'BİZİ YAŞAMALARI ŞART'

- Alanya BİL Koleji her bölümde olduğu gibi anasınıfı bölümünde de çok sağlam, alanında uzman eğitmenlerden oluşan bir kadro oluşturdu. Siz bölüm başkanı olarak oluşturulan kadro ile ilgili ne dersiniz?

- Kadromuz alanında uzman eğitimci arkadaşlarımızdan oluşuyor. Mesleki olgunluğa erişmiş, düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitim alan, alanında uzmanlaşmış, güler yüzlü, sevecen, farklı teknik ve metotları kullanan, yenilikçi ve geleceğe ışık tutan bir eğitim kadrosundan oluşmaktadır. Velilerimizin çocuklarını bize teslim etmeleri için gerçekten çok artımız var. Hiç düşünmesinler, donanımlarımızı yansıtabilmek için bizi yaşamaları şart.

'HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLACAK'

- Biliyorsunuz ki velilerin en çok önem verdiği şeylerden biri de beslenme. Okuldaki beslenme programı ile ilgili bilgi verir misiniz?

- Okulumuzda tüm öğünler çocuklarımızın günlük ihtiyacı olan kalori miktarı göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Okulumuz, öğrencilerimize hijyen kurallarına bağlı kalarak kaliteli ve sağlıklı yemekler hazırlamayı hedefler. Öğünlerimiz sabah kahvaltısı, bağışıklık sistemlerini destekleyen bitki çayları servisi, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşmaktadır. Aylık listeler değerli velilerimiz ile paylaşılacaktır.

BİL ALANYA ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI

BİL Alanya Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra Gems, Scamper, Montessori, Sensori yöntemleri ile

*Anadil etkinlikleri

*Fen ve doğa etkinlikleri

*Yoğun programlı İngilizce

*Matematik etkinleri

*Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

*Akıl oyunları (İngilizce ve Türkçe)

*Satranç

*Yaratıcı drama

*Atölye çalışmaları

*Orf ve müzik

*Değerler eğitimi

*Doğa ve bahçe etkinliklerinden oluşacaktır.