Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor

ÇALIŞMALAR hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Fen İşleri ekiplerimiz kentin pek çok noktasında, yayla yollarımızda dahil asfalt çalışmasını sürdürüyor. Alanya’nın tüm mahallelerinde kaliteli yolları ve ulaşımda konforu sağlamak için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Şu an sıcak asfalt ekibimiz Syedra Kalesi yolu ile Seki Mahallesi’nde, sathı kaplama ekiplerimiz ise Avsallar Karasu yolunda çalışıyor. Karasu yolundan sonra Akdam ve çevresinde asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.