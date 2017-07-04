Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101109
ALTIN
139.712
DOLAR
3.5482
STERLIN
4.5857
EURO
4.0291
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...

Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor

Merkezden mahallelere ve yaylalara uzanan yatırım programı çerçevesinde birçok noktada bozuk yol, beton yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması başlatan Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tarihi Syedra Kalesi ve Avsallar Karasu yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor

Merkezden mahallelere ve yaylalara uzanan yatırım programı çerçevesinde birçok noktada bozuk yol, beton yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması başlatan Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tarihi Syedra Kalesi ve Avsallar Karasu yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

04 Temmuz 2017 Salı 10:51
Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor
banner404

ÇALIŞMALAR hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Fen İşleri ekiplerimiz kentin pek çok noktasında, yayla yollarımızda dahil asfalt çalışmasını sürdürüyor. Alanya’nın tüm mahallelerinde kaliteli yolları ve ulaşımda konforu sağlamak için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Şu an sıcak asfalt ekibimiz Syedra Kalesi yolu ile Seki Mahallesi’nde, sathı kaplama ekiplerimiz ise Avsallar Karasu yolunda çalışıyor. Karasu yolundan sonra Akdam ve çevresinde asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAsfalt çalışmalarıAdem Murat Yücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı
Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı
Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti
Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti
Alanya'da bazı bölgelerde su kesintisi devam ediyor
Alanya'da bazı bölgelerde su kesintisi devam ediyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals