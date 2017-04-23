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Alanya Belediyesi ödül aldı

Alanya Belediyesi’ne, Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali’nin organizasyonuna ve otizmli bireylere desteklerinden dolayı ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi tarafından ödül verildi

Alanya Belediyesi ödül aldı

Alanya Belediyesi’ne, Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali’nin organizasyonuna ve otizmli bireylere desteklerinden dolayı ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi tarafından ödül verildi

23 Nisan 2017 Pazar 16:12
Alanya Belediyesi ödül aldı
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi işbirliği ile düzenlenen, Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali (ANCA World Austism Festival), Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam etti. Festivalin 2. gününde Türkiye, Ukrayna, Fas ve Rusya’da otizm konuları ele alındı. Engelsiz Kent Alanya Projesi ve Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi hizmetleriyle daha önce pek çok ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, otizmli bireylere desteğinden dolayı tekrar ödül aldı. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali’nin organizasyonuna ve otizmli bireylere desteklerinden dolayı ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi tarafından verilen ödülü, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel kabul etti. Başkan Yardımcısı Yüksel’e, Alanya Belediyesi’nin ödülünü, bowling dalında çeşitli dereceler yapan Alanyalı otizmli Ömer Kaya takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiödülAlanya
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