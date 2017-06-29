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Alanya Belediyesi bayramda çocukların yüzünü güldürdü

Alanya Belediyesi’nin Hacet Mahallesi’nde hizmet veren Balon Parkı, bayram boyunca çocukların yüzünü güldürdü

Alanya Belediyesi bayramda çocukların yüzünü güldürdü

Alanya Belediyesi’nin Hacet Mahallesi’nde hizmet veren Balon Parkı, bayram boyunca çocukların yüzünü güldürdü

29 Haziran 2017 Perşembe 09:58
Alanya Belediyesi bayramda çocukların yüzünü güldürdü
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ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Balon Park, her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da çocukların yüzünü güldürdü. Bayram boyunca 683 çocuk, velilerinin gözetiminde parkı ziyaret etti.

Tek seferde 40 çocuk eğlenebiliyor

Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan parkta, tek seferde 40 çocuk eğlenebiliyor. Balon Park’ta bulunan şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve olimpik üçlü trambolin gibi oyun grupları yoğun ilgi görüyor. Parkta doyasıya eğlenen çocukların velileri, bayramda verilen bu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken seanslardan çıkan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Yücel: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehirdeki park sayısının kademeli olarak arttırılmaya devam edeceğini belirterek, “Belediyemizin düzenlediği tüm oyun alanları çocuklara problem çözme yeteneği, keşfetme, hayal gücünü geliştirme ve araçlarla oynayarak yeni oyunlar geliştirme yönünde fırsatlar sunuyor. Park sayısını her geçen gün arttırarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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