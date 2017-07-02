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Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir'e ihraç şoku

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye muhalif konumdaki Meral Akşener'i desteklediği için hakkında partiden ihraç edileceği söylentileri dolaşan Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklamalarda bulunarak, partiden ihraç edildiğini belirtti

Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir'e ihraç şoku

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye muhalif konumdaki Meral Akşener'i desteklediği için hakkında partiden ihraç edileceği söylentileri dolaşan Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklamalarda bulunarak, partiden ihraç edildiğini belirtti

02 Temmuz 2017 Pazar 17:00
Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir'e ihraç şoku
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İLGİLİ yazının kendisine tebliğ edildiğini belirten Özdemir şu ifadeleri kullandı: "7 Haziran 2015 yılında başlayan süreçten bu yana en büyük bayram hediyemi almış bulunmaktayım. Siyasi hayatımı uzun yıllardır sürdürdüğüm MHP'den üyeliğimi düşürme yazısı an itibarı ile elime geçmiş bulunmaktadır. Bu onur belgesi bütün milliyetçi arkadaşlarım gibi benimde gururum olacaktır. Bu karardan dolayı en ufak bir üzüntü duymadığımı öncelikle belirteyim. Belirttiğim sebepten dolayı savunma yapmayı da doğru bulmadım, çünkü savunma yapmayı gerektirecek bir eylemde bulunmadım. Görev sürem içersinde partimizi yerelde ve genelde iktidara taşımak için çaba sarfettim. Bu karar aslında beni aralarında olduğum çoğunluğun yanlarına fiilen getirmiştir. Çoğunluğun olduğu taraf her daim kazananlar olacaktır. MHP yöneticilerine teşekkür ediyorum. Azınlıkta olan ve sürekli kan kaybına uğrayan beni ve benim gibi düşünenleri partiden uzaklaştırarak, aslında ilkelerini savundukları camiaya en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Onların kim olduklarını bütün kamuoyu ve büyüklerimiz iyi biliyor. Bunlar hiçbir zaman herhangi bir koltuğu kazanma cesaretini göstermeyenlerdir. Ben doğru bildiğim milliyetçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimden taviz vermeden seçilmiş olduğum belediye meclis üyeliği ile sorumlu olduğum başta Belediye Başkanım Sayın Adem Murat Yücel ve ekip arkadaşlarımızla seçmenlerime hizmet etmeye ve yaşamıma her alanda devam edeceğim."

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Son Güncelleme: 02.07.2017 17:13
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerIhra.devlet BahçeliHasan ÖzdemirMHPAlanya
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