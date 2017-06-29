Alanya Belediye Başkanı Yücel encümende konuştu

ALANYA Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Encümen toplantısında açıklamakarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Encümen Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Tüm birimlerden gelen konuları değerlendirdik. Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun bir hafta yaşadık. Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de sağlıklı, huzurlu, güvenli, kazasız, belasız çok şükrür şeker tadında bir bayram geçirdik. Hem kamu kurum kuruluşlarıyla hem de yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri almıştık. Çok şükür belediyemiz de tam not alarak bir Ramazan Bayramı geçirmiş oldu" dedi.

YÜCEL BORÇLULARA SESLENDİ

30 Haziran'da başvuru süresi sona erecek olan yapılandırmaya da değinen Başkan Yücel, "7020 sayılı çevre temizlik, çöp, işgaliye, ilan ve reklamlar gibi

vergilerde yarın yapılandırmanın son günü. Buradan da tüm gecikmiş borcu olan vatandaşlarımız yapılandırmadan yararlanabilir. Bununla ilgili bir uzatma, ek süre tanınırsa, belediyemiz de bunu uygulayacaktır" diye konuştu.

'ESNAFA YANSIMASI TARTIŞILIR'

"Bölge turizmcileri, sivil toplum örgütleri, esnaf ve belediyemizden aldığımız verilere göre bayram süresince yüzde 30-35 aralığında bir doluluk yaşandı" diyen Yücel, "Bunu da zaten gözle gördük. Bu da bizim kendi verilerimizi ambalaj atıkları, çevredeki çöp toplamalardan olsun, parkların veya sosyal donatı alanlarının kullanılışından bayram süresince yüzde 30-35 aralığında ekstra bir doluluk yaşandı. Şehirdeki yoğunluktan, araç sayısından bile bunu gözle görülür bir şekilde artış vardı. Tabiki esnafa tam yansıması tartışılır ama yine bu verilere göre huzurlu, sağlıklı bir bayram geçti" ifadelerini kullandı.⁠⁠⁠⁠