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Alaiye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve sürpriz etkinliklerle kutlayan Alaiye Resort’te bu sene de oldukça renkli anlar yaşandı

Alaiye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve sürpriz etkinliklerle kutlayan Alaiye Resort’te bu sene de oldukça renkli anlar yaşandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:30
Alaiye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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ÇEVRE okullardan gelen öğrencilerin ve yurtdışından gelen misafir çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde katılımcılar doyasıya eğlendi. Çevre okullardan gelen öğrencilerin, yurtdışından gelen misafir çocuklarla kaynaştığı anlar görülmeye değerdi. 
Etkinlik hakkında açıklama yapan Alaiye Otelleri Genel Müdürü Selim Soylu "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Alaiye Resort Hotel olarak sadece olduğumuz ana değil, aynı zamanda geleceğe de odaklanıyoruz. Bugün etkinliğe katılan çocuklarımıza aynı zamanda turizm sevgisini de aşılamak istedik. İçlerinde, büyüdüğünde turizm sektöründe çalışacak ve belki de otellerimizde görev alacak çocuklar olacak" dedi. Alaiye’nin sosyal sorumluluk projelerinin sürekli devam edeceğini vurgulayan Soylu, sezon boyunca yapacakları birbirinden farklı etkinlikler için planlama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı23 Nisan Coşku
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