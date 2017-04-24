Alaiye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

ÇEVRE okullardan gelen öğrencilerin ve yurtdışından gelen misafir çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde katılımcılar doyasıya eğlendi. Çevre okullardan gelen öğrencilerin, yurtdışından gelen misafir çocuklarla kaynaştığı anlar görülmeye değerdi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Alaiye Otelleri Genel Müdürü Selim Soylu "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Alaiye Resort Hotel olarak sadece olduğumuz ana değil, aynı zamanda geleceğe de odaklanıyoruz. Bugün etkinliğe katılan çocuklarımıza aynı zamanda turizm sevgisini de aşılamak istedik. İçlerinde, büyüdüğünde turizm sektöründe çalışacak ve belki de otellerimizde görev alacak çocuklar olacak" dedi. Alaiye’nin sosyal sorumluluk projelerinin sürekli devam edeceğini vurgulayan Soylu, sezon boyunca yapacakları birbirinden farklı etkinlikler için planlama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.